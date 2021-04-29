Çatışmanın ortasında kalan çocuk vuruldu

İzmir'de son günlerde çok sık yaşanan silahlı çatışmalara bir yenisi yine Konak ilçesinde eklendi. Son günlerde yaşanan çatışmalar yüzünden adı Teksas'a çıkan Konak'ta, husumetli iki aile arasında yaşanan kavgada silahlar çekilince olan küçük bir çocuğa oldu. Çatışmanın ortasında kalarak vurulan 8 yaşındaki Saliha M, hastanede tedavi altına alındı. Olay, 23 Nisan Cuma günü saat 15.50 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Mahalle sakinlerinin müdahalesi ile taraflar ayrılırken, sözlü olarak hakaretlerini sürdürdüler. Gerginliğin artmasıyla korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Necati K. (27), belinden tabanca çıkararak, husumetli oldukları ailenin üzerine yürüdü. Tabancayı gören Kudret Y. (26) evine kaçarak kendini korumaya çalıştı. Koşarken rastgele ateş açan Necati K, evin içerisine doğru da birkaç kez ateş açtıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

MERMİ KALÇASINA İSABET ETTİ

Kudret Y'nin yara almadığı saldırı sırasında olay yerinde bulunan ve silah sesleri üzerine korkarak kaçmaya çalışan 8 yaşındaki Saliha M. adlı kız çocuğuna bir mermi isabet etti. Olay sonrası Saliha M'yi kanlar içerisinde gören bir mahalleli, küçük çocuğu kucağına alarak kendi imkanları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Saliha M. burada tedaviye alınırken, merminin sağ kalçasına isabet ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Nihal Y. ve oğlu Kudret Y'nin ifadesine başvurulurken, Necati K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Polis ekipleri, şüpheli Necati K'nin Emir Sultan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi dün suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Necati K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kasten yaralama, gasp, hırsızlık, ve mukavemet suçlarından birçok kaydı olduğu öğrenilen Necati K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Necati K'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

● Konak'ın Yenişehir semtinde yaşayan iki çocuk babası Yıldırım Çelikdağ (53), 5 Nisan akşamı tatlı almak için sokağa çıktığı sırada, iki grubun silahlı çatışmasının arasında kaldı. Çatışmada yerden seken mermilerden biri Çelikdağ'ın kafasına isabet etti. Ağır yaralanan ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Çelikdağ yaşam savaşı veriyor. Polis olaydan sonra kaçan Ali Ecelioğlu ile Hasan Demirkıran isimli iki saldırganı arıyor.

● Konak'ın Zafertepe Mahallesi'nde iki çocuğun kavgasına aile büyüklerinin katılmasıyla çıkan gerginliğin sona erdirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. 5 Nisan akşamı düzenlenen barış toplantısı, çıkan tartışma sonucu silah ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı sokak savaşına dönüştü. İki aile arasında yaşanan ve mermilerin havada uçuştu kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

● Konak'ta 2 Nisan gecesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle kapalı olması gerekirken geç saatlere kadar açık olan bir gece kulübünde kısıtlamayı ihlal ederek alkol alan iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Hesap yüzünden çıktığı iddia edilen ve küfürleşme ile devam eden tartışmada vücudunun 7 farklı yerinden bıçaklanan müşterilerden Sincar Al hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. Olay sonrası 10 şüpheli gözaltına alındı.

FATİH ŞENDİL