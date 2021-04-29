CHP Torbalı’da da çuvalladı

CHP yönetimi, İzmir'de iflas etti. Menemen'de kendi örgütüne hakim olamayarak belediye yönetimini AK Parti'ye kaptıran CHP, önceki gün de Torbalı'da çuvalladı. CHP'nin adayı Mithat Tekin seçimi kazanmış olarak görünse de yaşananlar, CHP ve demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Üstelik bundan sonra işleyecek hukuki süreç ve tekrar gidilme olasılığı çok yüksek olan yeni seçimde CHP, Torbalı'yı da AK Parti'ye elleriyle teslim ederse kimse şaşırmasın.

KAYBEDECEKLERİNİ GÖRDÜLER

Torbalı'da Deva Partili bir üyenin de desteğiyle seçime giren 18 üyeye sahip CHP, 12 üyeye sahip AK Parti karşısında ilk tur oylamada 3 fire verdi. AK Parti 15 oy alırken CHP'nin oyu 16'da kaldı. Yani 3 CHP'li AK Parti'nin adayı Özgür Erman Çağlar'a oy verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel, bu sonucu görünce seçimi kaybedeceklerini anladılar. CHP yöneticileri telaşa kapılıp sonraki turlar için büyük bir utanca imza attılar.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, canlı yayın görüntülerine de yansıdığı şekilde elindeki telefonlara bakıp durdu.

TEK PARTİ DÖNEMİ GİBİ

Ortaya çıkan ekran görüntüleri ve CHP'li Meclis Başkanının "fotoğrafa devam" dediğinin duyulduğu video kayıtlarının da kanıtladığı gibi CHP'li yöneticiler, seçimi kaybetmemek için meclis üyelerine baskı yaptılar. Meclis üyelerinden sandığın başına gittiklerinde seçim mevzuatına göre kesinlikle yasak olmasına rağmen yanlarında cep telefonlarını da götürmesini istediler. "Kimliğinizi kullandığınız oyun yanına koyup fotoğraf çekin ve bizimle paylaşın" talimatı verdiler. Gizli oy kuralını açıkça ihlal ettiler. Bu tavırlarıyla tek parti döneminde CHP olarak imza attıları "Açık oy gizli tasnif" uygulamasını hatırlatırken aslında aradan onlarca yıl geçse de zihniyetlerini değiştirmeyeceklerini gösterdiler.

ELİNDE ÇİFT TELEFON VARDI

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, canlı yayın görüntülerine de yansıdığı şekilde elindeki telefonlara bakıp durdu. Belli ki, oy kullanan CHP'li üyelerden gelen fotoğrafları tek tek kontrol ediyordu. Sonuçta CHP oyunu 16'dan 17'e çıkardı ve bu şekilde CHP adayı Mithat Tekin seçimi şimdilik kazandı. Ancak, kullanılan oyların meclis üyeleri için oluşturulan mesaj grubuna gönderilmiş görüntüleri kısa sürede AK Partililerin eline geçti. Her şey sosyal medyaya düştü. CHP suçüstü yakalandı. Sözde demokrasi kahramanı geçinen CHP, kendi meclis üyelerinin bile hür iradesine saygı göstermediğini ortaya koyarak dünya aleme adeta rezil oldu.

HUKUKÇULAR: İPTAL OLUR

CHP'li Tekin'in seçimi "şimdilik" kazandığını belirttim. Öyle... Çünkü, bundan sonra hukuki süreç işleyecek. AK Parti, elindeki "kapı gibi" ekran görüntüleri ve ses kaydıyla konuyu yargıya taşıdı. Mevzuatta açıkça cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici ya da haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilemeyeceği vurgulanıyor. CHP, bu kuralı ihlal etti. Dün hangi hukukçuyla konuşsam, seçimin kesinlikle iptal edileceğini düşündüklerini aktardı. Üstelik yargı çevrelerinden gelen bazı duyumlar da bu kararın çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu yönünde.





"ÖRGÜTLÜ SUÇ" İDDİASI

BU sadece seçimin iptali ile bitmeyecek bir süreç. Bazı hukukçuların iddiasına göre, CHP'li yönetici ve meclis üyelerinin yaptığı önemli bir suç. Hatta "planlı ve örgütlü" olarak işlenmiş bir suç kapsamında bile değerlendirilebilir. Yani seçim iptalinin yanı sıra CHP İl Başkanı Deniz Yücel başta olmak üzere bu uygulamayı hayata geçirenlerin hapis cezasına bile çarptırılabilme ihtimalinden söz ediliyor. Yani seçimi kaybetmemek için akıllarınca kurnazlık yapan CHP'liler çok ağır bir yaptırımla karşılaşabilir. Tabii son kararı verecek olan bağımsız yargıdır. Herkes çıkacak kararı beklemek ve saygı göstermek zorundadır.





KENDİ ELLERİYLE TESLİM EDEBİLİR

SEÇİMİ iptal kararı çıktığında da kendi meclis üyelerine ancak baskı ile hakim olan CHP, Torbalı'yı da kendi elleriyle AK Parti'ye verebilir. Bu durumda da Menemen fiyaskosunun ardından zor yırtan CHP İl Başkanı Deniz Yücel o koltukta kesin olarak oturamaz da Seyit Torun ve Tunç Soyer'e ne olur bilemem!

Erhan GÜLENÇ

Torbalı CHP’de herkes aday oldu