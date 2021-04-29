Filiz Tekin’in ölümünde kocaya beraat

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'i (38) darp ederek ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eşi İbrahim Tekin (44) beraat etti. 2 çocuk annesi Filiz Tekin, 10 Aralık 2019'da kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Eşini darp edip ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim Tekin, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. İbrahim Tekin hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölümüne sebebiyet verme' ve 'eşe karşı eziyet' suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması dün görüldü. Son sözü sorulan sanık Tekin, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti Tekin'in beraatine karar verip, duruşmayı bitirdi.

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