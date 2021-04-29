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Haberler İzmir İftarlık pidenin içinden çıktı! Neye uğradığını şaşırdı

İftarlık pidenin içinden çıktı! Neye uğradığını şaşırdı

'in ilçesinde bir fırından Ramazan pidesi alan Mehmet Şençakır, iftar vaktinde aldığı pidenin içerisinden 3 santimlik vida çıkınca neye uğradığını şaşırdı.

İftarlık pidenin içinden çıktı! Neye uğradığını şaşırdı
İHA

29.04.2021, 09:45

Kemalpaşa ilçesi Ören Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Şençakır (61) adlı bir vatandaş, iftar için bir fırından Ramazan pidesi satın aldı. Şençakır, daha sonrada evinde ailesiyle iftar saatini bekledi. Ezanın okunmasıyla orucunu açan Şençakır, bu sırada aldığı pideden yemeye başladı. 61 yaşındaki adam bir müddet sonra ise pidenin içerisinde 3 santimlik bir vida olduğunu fark etti. Şençakır, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Ertesi gün pideyi aldığı fırına uyarı yapmak için giden Mehmet Şençakır, fırın sahiplerinin kendisini umursamadığını iddia etti. Pideyi yemesi halinde sorun oluşabileceğini ifade eden Şençakır, şöyle konuştu:

"Allah korusun eğer o pideyi yemiş olsaydık daha büyük sorunlar oluşabilirdi. Fırının denetlenmesi için yetkili mercilere şikayette bulundum."

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