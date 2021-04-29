İhmaller zinciri gün yüzüne çıktı

İzmir'de geçen Ekim ayında meydana gelen 6.6'lık deprem soruşturmasında ön rapor tamamlandı. Buna göre 115 kişiye mezar olan binalarda ihmaller zinciri tespit edildi. Soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 17 kamu görevlisi hakkında İçişleri Bakanlığı'nda soruşturma izni talep edildi.

AKADEMİSYENLER İNCELEDİ

30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan 8 binada 115 kişi öldü, 72 kişi yaralandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarda sorumluluğu olan kişiler hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı. Belediyelerden projeler, bilgi ve belgeler temin edilerek detaylı inceleme yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli 3 akademisyen tarafından alınan numuneler analiz edildi. Binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan ve düşük kaliteli malzeme kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı tespit edildi. Bilirkişi heyetinin ön raporunda sorumluluğu bulunan şüphelilere ilişkin somut tespitler yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de 4 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu, akademisyenler binaların enkazları kaldırılmadan inceleme yaptı. Savcılık tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi olarak görevlendirilen toplam 7 akademisyenden raporlar hazırlaması istendi. Ortak raporun tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezi'nden de gerekli jeofizik ölçümlerin yapılması istendi. Ölçümler sonrası düzenlenen rapor Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Gelen sonuçlar bilirkişi heyetine gönderilerek hazırlanacak raporda bu verilerin değerlendirilmesi istendi. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli hakkında adlî kontrol tedbiri uygulandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Rızabey Apartamanı'ndan Statik Proje Müellifi Tamer P, apartman sürveyanı (teknisyen) Durak K, yöneticileri ile izinsiz tadilat yapan Ramazan B, Remzi B, Alican A, ve İrfan A. ile kat maliki olup, yapının kentsel dönüşüme girmesine izin vermeyen Turgut Ö. gözaltına alındı. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın fenni mesulü Ergin İ, kooperatif yöneticisi Kadriye K., yapı denetim firması yöneticisi Eşref P. T. gözaltına alındı. Cumhuriyet Sitesi'nin yapım aşamasından sonraki fenne mesulü Mehmet K, Doğanlar Apartmanı sürveyanı Gündüz U., Emrah Apartmanı sürveyanı Hüseyin B. S. de gözaltına alınanlar arasında. Raporda tespiti yapılan 17 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni talep edildi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.



22 SÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ön raporlarda tespiti yapılan ve daha önce haklarında işlem yapılmayan toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

METİN BURMALI