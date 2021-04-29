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Haberler İzmir İstanbul-İzmir otobanı durma noktasına geldi

-İzmir otobanı durma noktasına geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma öncesi 'dan güney illerine akın eden tatilciler İstanbul-İzmir Otoyolu'nun kesiminde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği otoyoldaki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluğa .'nin plansız yol uygulaması da eklenince sürücüler çileden çıktılar.

İstanbul-İzmir otobanı durma noktasına geldi
İHA

29.04.2021, 15:40 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021, 15:40

17 günlük kısıtlamanın başlamasına saatler kala İstanbul Bursa İzmir Otobanı'nda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Otobanın Mudanya Kavşağı ile Şehir Hastanesi arasındaki kesiminde yol bakım çalışması da yoğunluğu arttıran başka bir unsur oldu. Buradaki çalışma Bursa şehir merkezinde bir çok noktada trafiğin kilitlenmesine sebep oldu.

Sürücüler bu çalışmanın neden sokağa çıkma kısıtlamasında yapılmadığını sorgularken, gelen tepkiler üzerine bölgedeki trafik 3 şeride çıkarıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yol boyu üzerinde belirli alanlarda tedbir alarak trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda emniyet şeridini kullanan bazı araçlar durdurularak cezai işlem uygulanıyor.

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