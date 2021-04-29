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Haberler İzmir İzmir’de müstakil ev alev alev yandı

’de müstakil ev alev alev yandı

’in ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangında alev alev yanarken, vücudunda yanıklar oluşan ev sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir’de müstakil ev alev alev yandı
İHA

29.04.2021, 08:28

Yangın, gece saatlerinde Çınar Mahallesi 5023 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Evi tamamen saran alevler, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ev sahibi Coşkun Ç., ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, ev yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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