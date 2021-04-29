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Haberler İzmir Kamyonette 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kamyonette 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kamyonette 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

29.4.2021

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde polis ekipleri, ilçeye bağlı Umurbey Mahallesi'nde bir kamyonet içerisinde kaçak akaryakıt elde etmekte kullanılan ürün olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin kamyonette yaptığı aramada 1 dinamo düzeneği, 3 seyyar tank ve 1 varil içerisinde toplam 2 bin 850 kilo kaçak akaryakıt elde etmekte kullanılan yanık yağ ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. ve S.M. gözaltına alınırken şüpheli 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

■ SEVAL KONURALP

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