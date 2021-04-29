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Haberler İzmir Karantinada olması gerekirken eyleme katıldı! Polis cezayı kesti

Karantinada olması gerekirken eyleme katıldı! Polis cezayı kesti

'de nedeniyle basın açıklaması yapmak isteyen grupta gözaltına alınan bir kişinin korona virüs (Covid-19) hastasıyla temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Karantinayı ihlal ettiği için idari para cezası uygulanan kişi, KYK yurduna götürüldü.

Karantinada olması gerekirken eyleme katıldı! Polis cezayı kesti

29.04.2021, 17:43

Edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Konak Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen grup, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde tarihi Saat Kulesi önünde toplandı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Müdahalede gruptaki 3 kişi gözaltına alındı.



Yapılan incelemede gözaltına alınanlardan E.Ö.'nün korona virüs hastasıyla temaslı olduğu ve karantinada bulunması gerekirken eyleme katıldığı tespit edildi. Karantina kurallarını ihlal etmekten idari para cezası uygulanan E.Ö., daha sonra Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürüldü. Gözaltına alınan diğer 2 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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