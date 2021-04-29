Vali Köşger, alışveriş bahanesi başta olmak üzere veterinerlik hizmeti, doktor muayenesi ya da 'PCR testine gidiyorum' gibi telefon mesajı alarak rahatça dışarı çıkma düşüncesinde olanların dahi tek tek kontrollerinin yapılacağını belirtti. Tam kapanma öncesi Yeni Asır'a konuşan Köşger, "Denetimlerde durdurulan araçlarda da 'alışverişe gidiyorum' diyenlerin ruhsatlarına bakılacak, adresine uzaksa cezai işlem uygulanacak. kısıtlamadan muaf olan meslek gurupları da ikameti ile iş yeri arasındaki mesafe dışında başka bir semtte ise ve orada olma nedenini açıklayamazsa cezai işlem uygulanacak. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" dedi.



MODERNA AŞISI ECZANELERDE SATILABİLİR

SİNOVAC ve Biontech aşılarının yanında, aşı temini için Moderna ile görüşmelerde ilerleme kaydeden Türkiye, ücretsiz aşılamanın yanında ücret ödeyerek aşı olma seçeneğini de devreye sokacak. Hükümet, aşıların çeşitlendirilmesiyle birlikte aşı sırasını bekleyen milyonlara yeni bir alternatif sunmayı planlıyor. İddiaya göre, vatandaşlara kendi paralarıyla aşı alma şansı sunulabileceği konuşuluyor. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, Moderna aşısının eczanelerde satışının yapılabileceği bir formül üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

FATİH ŞENDİL