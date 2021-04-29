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Haberler İzmir ‘Meclisin saygınlığına gölge düşürüldü’

‘Meclisin saygınlığına gölge düşürüldü’

‘Meclisin saygınlığına gölge düşürüldü’

29.4.2021

TORBALI Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Özgür Erman Çağlar, gizli oy ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle seçimle ilgili yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de düzenledikleri basın toplantısında yaşananlara tepki gösterdi. Sürekli, "Meclis üyelerinin kimlikleri ve oy pusulalarını cep telefonuyla fotoğraflayıp Whatsapp grubunda ifşa etmeleri oylamanın gizli olmadığına açık delildir. Bu yapılan CHP'li üyeleri de mağdur etmiştir. Bütün meclisin saygınlığına gölge düşürüldü" dedi.

METİN BURMALI

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