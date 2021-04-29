Silvia’dan kasis çağrısı

İZMİR'İN Göztepe semtinde oturan Alman vatandaşı Silvia Baum (67) evinin önünde çok sayıda kedinin araçların altında kaldığını belirterek sokağa kasis yapılmasını istediğini belirtti. Baum, "Belki 50 kedi ezildi. Araçlar çok hızlı gidiyor. Kaç kez belediyeye başvurdum, bir türlü kasis yapmadılar. Burada çocuklar da var. Belediye okul olmadığı için yapmadıklarını söylüyor. Karşıda okul da var. Fakat alakadar olmuyorlar. Son 1 haftada 2 kedi öldü" dedi.

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