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Haberler İzmir Yaralı köpeğe sedyeli müdahale

Yaralı köpeğe sedyeli müdahale

Yaralı köpeğe sedyeli müdahale

29.4.2021

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, yaralanan sokak köpeği, sedyeyle tedaviye götürüldü. Çeşme Çarşısı'nda pitbull cinsi bir köpek, sokak köpeğine saldırarak yüzünden ısırdı. Çarşı esnafı ve vatandaşlar müdahale ederek köpekleri ayırdı. Olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından sedyeyle taşınan yaralı köpek, tedavi altına alındı.
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