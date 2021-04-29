Zeynep’i 18 saat boyunca beyzbol sopasıyla dövmüş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 24 Mart günü kız arkadaşı Zeynep Ç'yi (24), sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için beyzbol sopasıyla dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Berk Öcalan'ın (27) 25 yıla kadar hapsi istendi.

'SENİ BALKONDAN ATARIM'

Hazırlanan iddianamede, Berk Öcalan'ın 23 Mart'ta başlayıp 24 Mart akşamına kadar Zeynep Ç'yi evdeki beyzbol sopasıyla darp ettiği belirtildi.

Zeynep Ç'nin hayati fonksiyonları zedelenecek şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, Öcalan'ın genç kıza hakaret edip 'Seni balkondan aşağı atarım, öldürürüm' diyerek, tehdit ettiği kaydedildi. Olayın ardından Öcalan'ın, evin kapısını kilitlediği ve anahtarı alıp dışarı çıkarak Zeynep Ç'yi hürriyetinden yoksun bıraktığı ifade edildi.