  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Zeynep’i 18 saat boyunca beyzbol sopasıyla dövmüş

Zeynep’i 18 saat boyunca beyzbol sopasıyla dövmüş

’ın ‘silahla tehdit’, ‘silah sayılan aletle kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Zeynep’i 18 saat boyunca beyzbol sopasıyla dövmüş

29.4.2021

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 24 Mart günü kız arkadaşı Zeynep Ç'yi (24), sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için beyzbol sopasıyla dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Berk Öcalan'ın (27) 25 yıla kadar hapsi istendi.

'SENİ BALKONDAN ATARIM'
Hazırlanan iddianamede, Berk Öcalan'ın 23 Mart'ta başlayıp 24 Mart akşamına kadar Zeynep Ç'yi evdeki beyzbol sopasıyla darp ettiği belirtildi.

Zeynep Ç'nin hayati fonksiyonları zedelenecek şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, Öcalan'ın genç kıza hakaret edip 'Seni balkondan aşağı atarım, öldürürüm' diyerek, tehdit ettiği kaydedildi. Olayın ardından Öcalan'ın, evin kapısını kilitlediği ve anahtarı alıp dışarı çıkarak Zeynep Ç'yi hürriyetinden yoksun bıraktığı ifade edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zeynep’i 18 saat boyunca beyzbol sopasıyla dövmüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.