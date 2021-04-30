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Haberler İzmir Anne ile yavrusunun yuvası mescit oldu

Anne ile yavrusunun yuvası mescit oldu

Anne ile yavrusunun yuvası mescit oldu

30.4.2021

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki hayvansever Şeref Bağlı, Mızraklı Dede Türbesi'nin bahçesine gelen Boncuk isimli kedi ile yeni doğmuş yavrusuna mescidin içinde bakıyor. Bağlı, masum bir canlıya kol kanat germenin tarifsiz mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, insanların bu konuda duyarlı olmasını istedi.
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