Dağ: CHP’nin tüm söylemleri hükümsüz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Torbalı'da belediye meclisinde yapılan skandal seçime tepki gösterdi. Dağ, "Kendi belediye meclis üyelerine güvenmeyen, iradelerine ipotek koyan bu zihniyetin demokrasi ve özgürlükler ile ilgili tüm söylemleri hükümsüzdür" ifadelerini kullandı.



TORBALI SEÇİMİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

TORBALI Belediye Başkanlığı seçiminde yaşanan oy pusulası usulsüzlüğü ile ilgili AK Parti İzmir, sosyal medya üzerinde #TorbalıdaUsulsüzSeçim hashtagi açtı. Hashtag, kısa sürede Türkiye gündeminde, Trend Topicler arasında yer aldı. AK Parti yönetimi, oy pusulası ile çekilen fotoğrafları ve seçimde divan başkanlığını yapan CHP'li meclis üyesi Özkan Yıldız'ın telefon konuşması sırasında 'Devam böyle devam, fotoğrafa devam' sözlerinin görüntülere yansıdığı videoyu da paylaşarak yaşanan sürece tepki gösterdi.