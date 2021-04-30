  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Dağ: CHP’nin tüm söylemleri hükümsüz

Dağ: CHP’nin tüm söylemleri hükümsüz

Dağ: CHP’nin tüm söylemleri hükümsüz

30.4.2021

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Torbalı'da belediye meclisinde yapılan skandal seçime tepki gösterdi. Dağ, "Kendi belediye meclis üyelerine güvenmeyen, iradelerine ipotek koyan bu zihniyetin demokrasi ve özgürlükler ile ilgili tüm söylemleri hükümsüzdür" ifadelerini kullandı.

TORBALI SEÇİMİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
TORBALI Belediye Başkanlığı seçiminde yaşanan oy pusulası usulsüzlüğü ile ilgili AK Parti İzmir, sosyal medya üzerinde #TorbalıdaUsulsüzSeçim hashtagi açtı. Hashtag, kısa sürede Türkiye gündeminde, Trend Topicler arasında yer aldı. AK Parti yönetimi, oy pusulası ile çekilen fotoğrafları ve seçimde divan başkanlığını yapan CHP'li meclis üyesi Özkan Yıldız'ın telefon konuşması sırasında 'Devam böyle devam, fotoğrafa devam' sözlerinin görüntülere yansıdığı videoyu da paylaşarak yaşanan sürece tepki gösterdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dağ: CHP’nin tüm söylemleri hükümsüz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.