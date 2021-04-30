"En güzel bayram hediyesi kocamın katilinin yakalanması oldu"

İzmir'in Bornova ilçesinde 2 yıl önce, Veysi Oktay'ı (36) öldürdükten sonra kayıplara karışan Ercan Vural, polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Veysi Oktay'ın eşi Esma Oktay, "Benden kocamı ve hayallerimi çalan o caninin yakalanmasına sevindim. Bu benim için en güzel bayram hediyesi" dedi. Olay, Bornova'nın Yeşilova Mahallesi'nde 15 Haziran 2019 gecesi yaşandı. 1.5 yıllık eşi Esma Oktay ile yaşayan Veysi Oktay'ın telefonu çaldı. Oktay'ı arayan çocukluk arkadaşı oto tamircisi Ümit Güven (36), trafik kazası geçirdiğini belirterek yardım istedi. Veysi Oktay, bunun üzerine apar topar evden çıkarak yardıma gitti. Aracıyla olay yerine giden Oktay, kendini silahlı çatışmanın ortasında buldu. Oktay, arkadaşının trafik kazası geçirmediğini, kavga için çağrıldığını, olay yerine varınca anladı ancak iş işten geçmişti.

ÇİFTLİK EVİNE BASKIN

Önce bacağından yaralanan Oktay, kaçmak isterken de sırtından vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan Oktay, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Oktay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan cinayet zanlıları Ercan Vural ile Duman Vural'ın peşine düştü. Kısa sürede yakalanan Duman Vural çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılırken Ercan Vural'dan bir iz yoktu. Ancak polis ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Ercan Vural, Menemen'de bir çiftlik evinde yakalandı.

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

Kocasının katilinin yakalanmasına sevindiğini söyleyen Esma Oktay, "Henüz 1.5 yıllık evliydik. Hayallerimiz, ideallerimiz vardı. Kocamı ve hayallerimi benden çalan o katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Kocamın katilinin yakalanması benim için en güzel bayram hediyesi oldu. Artık gözüm açık gitmez" dedi. Gözyaşlarını tutamayan Esma Oktay, katili yakalayan polis ekiplerine de teşekkür etti.

POLİSE İLK SORUSU: BENİ NASIL BULDUNUZ?

ÇİFTLİK evine baskın yapan polisler tarafından yakalanan Ercan Vural'ın ilk sorusu, "2 yıl sonra beni nasıl buldunuz" oldu. İfadesinin ve sağlık raporunun alınmasından sonra mahkemeye sevk edilen Ercan Vural, cinayeti alacak-verecek meselesi yüzünden işlediğini itiraf etti. Vural, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL