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Haberler İzmir “Hukuken iptal edilmesi gerekir’

“Hukuken iptal edilmesi gerekir’

“Hukuken iptal edilmesi gerekir’

30.4.2021

TORBALI Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından CHP'li Mithat Tekin'in kazandığı başkanlık seçiminde gizli oy ilkesine uyulmaması üzerine başlayan tartışmalar sürerken hukukçular arasında da seçimin iptali konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. CHP'li meclis üyelerinin oy pusulalarını kimlikleri ile birlikte fotoğraflayıp WhatsApp grubunda paylaştıkları seçim skandalını Yeni Asır'a yorumlayan İzmir Barosu avukatlarından Metehan Yeğen, "Bu olayda CHP'li meclis üyelerinin tutumu usul ve yasaya aykırıdır. Hukuken seçimin iptal edilmesini gerekir" dedi.

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