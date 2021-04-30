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Haberler İzmir İzmir'de kapanmanın ilk günü! Denetimde uzun araç kuyruğu oluştu

'de kapanmanın ilk günü! Denetimde uzun araç kuyruğu oluştu

'de, tam kapanmanın ilk gününde yapılan trafik denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu. Uygulama ve denetimlere kent genelinde devam edileceği öğrenildi.

İzmir'de kapanmanın ilk günü! Denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
DHA

30.04.2021, 12:36 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021, 13:04

Ülke genelinde dün saat 19.00'da başlayan tam kapanmanın ilk gününde, İzmir'de birçok noktada güvenlik güçlerince uygulama noktaları oluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları durdurup, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Yeşildere Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında Gaziemir yönünde trafik tek şeride düşürülünce yoğunluk oluştu.



Uygulama ve denetimlere kent genelinde devam edileceği öğrenildi.

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