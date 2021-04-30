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İzmir'de kapanmanın ilk günü! Denetimde uzun araç kuyruğu oluştu

İzmir'de, tam kapanmanın ilk gününde yapılan trafik denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu. Uygulama ve denetimlere kent genelinde devam edileceği öğrenildi.

DHA 30.04.2021, 12:36 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021, 13:04