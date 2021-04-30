İzmir’de ulaşıma tam kapanma ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kuruluşları ve İZBAN, sefer tarifelerini 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma düzenine göre planladı. ESHOT Genel Müdürlüğü, tam kapanma boyunca 340 hattaki hafta içi otobüs seferlerini devam ettirecek. Mesai başlangıç ve bitiş saatlerindeki yoğun hizmet sürdürülecek ancak 10.00-16.00 ve 19.00-00.20 saatleri arasında seferler seyreltilecek. Hafta sonu ise sokağa çıkma kısıtlılığı nedeniyle 147 hatta hizmet verilecek. Seferihisar- Fahrettin Altay Aktarma Merkezi arasında çalışan İZTAŞIT hatları da hizmete devam edecek.

METRO VE İZBAN'DA

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarında haftanın her günü aynı tarife uygulanacak. 06.00- 10.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında 15 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 19.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılacak. İZBAN'ın hafta içi seferleri, merkez hatta 07.00- 09.00 ve 15.30-19.00 saatleri arasında 12 dakikada bir gerçekleştirilecek. Hafta içi 09.00-15.30 ve 19.00-00.20 saatleri arasında ve hafta sonları ise trenler 24 dakikada bir çalışacak.