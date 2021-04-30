İzmir’in maaşlı Türkiye düşmanları

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer'in HDP'lilere belediye kadrolarında yer vermesinin etkileri kendini göstermeye başladı. Soyer'in geçen yıldan bu yana belediyenin restoran ve kafelerini işleten Grand Plaza şirketine yönetim kurulu üyesi yaparak maaş bağladığı KHK ile ihraç edilmiş Prof. Dr. Melek Göregenli ve Prof. Dr. Ayşen Uysal'dan şok tweetler geldi.

1915 OLAYLARINA KATLİAM DEDİ

ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları için 'soykırım' ifadesi kullanması sonrası Türkiye'nin ayağa kalktığı bir dönemde Soyer'in maaş bağladığı Prof. Dr. Göregenli, "#24nisan etiketine yazılanlar, bu toprakların insanlarına, Ermenilere 1915'te yapılanın adının konmasının neden önemli olduğunu gösteriyor: Resmi devlet dili ve toplumun önemli bir bölümü, bir katliamı meşrulaştırıp onaylıyor, hala! Soykırım bir tarih değil sadece, bir ihtimal de" diye konuştu. GÖREGENLİ, "Soykırım olduğu veya olmadığını kabule zorlamanın, iki halkın konuşabilmesinde engel oluşturduğunu düşünürüm; iki ülkede yaptığımız araştırmalarda iki toplumda da konuşmak için ortak zeminin bu olduğunu gördük ama bunun için önce 1915'i şöyle- böyle meşrulaştırmaktan vazgeçmek lazım" ifadelerini kullandı. Ayrıca yazar Alin Ozinian'ın "Azınlıklar rehin bu ülkede" yazılı paylaşımını da retweetleyen Göregenli'nin paylaşımları tepki çekti.

DEMİRTAŞ DESTEKÇİSİ UYSAL

SOYER'İN yine geçen yıldan bu yana aynı şirkette maaşa bağladığı KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Ayşen Uysal ise, Demirtaş'a attığı destek tweetleri ile dikkat çekiyor. Demirtaş'ın çağrısıyla başlayan ve onlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Kobani olaylarıyla ilgili dava görülmeye başlanırken Uysal, Demirtaş'ın "Gerçekleri bilmek önemlidir. Pazartesi günkü davanın ana konusu olan 6-8 Ekim Kobani protestolarıyla ilgili gerçekleri bilmek için bu iki kitapçığı okumanızını öneriyorum" paylaşımını retweetledi. Uysal, ayrıca Demirtaş'ın bir tweetini de "Sabahın bir sahibi var. Sorarlar bir gün sorarlar. Biter bu dertler, acılar. Sararlar birgün sararlar" mesajı ile paylaştı.







PKK BİLDİRİSİNE İMZA ATMIŞLARDI

HDP'Lİ olduklarını daha önce açıklayan iki isim, PKK'nın başlattığı çukur eylemlerine müdahale eden devleti katliam yapmakla suçlayan bildiriye imza atan akademisyenler arasında yer almıştı. Dr. Melek Göregenli, EÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesiydi. Prof. Dr. Ayşen Uysal da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde görev yapıyordu.





KANUN Hükmünde Kararname ile görelerinden uzaklaştırılan bu isimler geçtiğimiz yıl Tunç Soyer tarafından Grand Plaza şirketinde yönetim kurulu üyesi yapıldı. Grand Plaza, turizm, restoran-kafe işletmeciliği gibi işlerle uğraşıyor. Bu 2 ismin de şirketin faaliyet alanıyla ilgili hiçbir tecrübesi bulunmuyor. O yüzden bu görevlendirmenin sadece sembolik olduğu, esas amacın ise bu iki isme belediye kasasından maaş bağlamak olduğu değerlendiriliyor.

Hüseyin KILIÇ