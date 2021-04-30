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Haberler İzmir Menderes’te şikayetin belgesi ortaya çıktı

Menderes’te şikayetin belgesi ortaya çıktı

Menderes’te şikayetin belgesi ortaya çıktı

30.4.2021

MENDERES Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı CİMER'e yaptığı şikayetle hazine arazilerine yapılan kaçak yapılara göz yummakla suçlayan Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar'ın resmi başvurusu ortaya çıktı. İnternet üzerinden sisteme giriş yapan Rüzgar'a ait TC kimlik numarası, adres ve kişisel bilgileri de ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kamuoyuna açıklama yapan Rüzgar, durumla ilgili "algı operasyonu" ifadelerini kullanmış, Başkan Kayalar ile uyum içerisinde çalıştığını belirterek CİMER başvurusunu kabul etmemişti.

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