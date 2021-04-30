İZMİR Barosu avukatlarından Özgür Senger ise, "Meclis üyeleri oy verdiği anda bir baskı ya da zorlama yok. Yani meclis üyesini başı silah dayayıp sandığa götürseler seçimin iptali gerekir. Ancak burada böyle bir durum söz konusu değil. Bu durum seçimin komple iptalini gerektirmez" diye konuştu.

METİN BURMALI