Torbalı’da yaşananlar demokrasi ayıbı

Torbalı Belediye Meclisi'nde salı günü yapılan ve CHP'nin meclis üyelerine oylarını fotoğraflamaları yönünde baskı yapmasıyla bir demokrasi utancına dönüşen başkanlık seçimi, Türkiye gündemine oturdu. Gizli oy ilkesinin ihlal edildiği ve meclis üyelerinin hür iradesine ipotek konulan seçim AK Parti tarafından yargıya taşındı. Bu arada seçimde ilk turda 3, diğer iki turda da 2 CHP'linin oyunu almayı başaran AK Parti'nin adayı Özgür Erman Çağlar da ön plana çıkan isimlerin başında yer aldı.



'ADİL OLSAYDI TEBRİK EDERDİM'

Yeni Asır'ın görüştüğü Çağlar, süreçle ilgili soruları yanıtladı. CHP'nin antidemokratik tutumunu daha seçim sürerken ortaya çıkaran Çağlar, yaşananları bir demokrasi ayıbı olarak nitelendirdi. "Biz seçim sürerken 'Hata yapıyorsunuz. Yasaları çiğniyorsunuz, sonuçlarına katlanırsınız' dememize rağmen yasadışı seçim çalışmalarına devam ettiler" diyen Çağlar, "Konu yargıya intikal etti. Kararı artık bağımsız yargı verecek. Bu konuda konuşmamız doğru olmaz. Ancak, seçimi bu haliyle içlerine sindirebiliyorlarsa diyeceğim bir şey yok. Ancak, ben CHP'li birçok meclis üyesinin de bu fotoğraf baskısından rahatsız olduğunu biliyorum. Çok üzgün insanlar var içlerinde. Mağdur edebiyatı yapmak istemiyorum sadece adaletli olunması gerektiğini söylüyorum. Eğer adaletli bir şekilde kazanırlarsa ilk tebrik eden ben olurum. Bu iş, yapanları utandıracak bir iştir" dedi. Kendisinin doğma büyüme Torbalılı olduğunu ifade eden Çağlar, ilkokul, orta okul ve liseyi Torbalı'da okuduğunu ve daha sonra DEÜ Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldığını 1998'den beri de ilçede avukatlık yaptığını söyledi. Yıllarca Torbalı Spor Kulübü'nde yönetici olduğunu kaydeden Çağlar, "Bu görevlerden sonra 2014'ten sonra 5 yıl belediye başkan vekilliği görevinde bulundum. 7 yıldır Büyükşehir Meclis üyesiyim. Yine 7 yıldır Torbalı'da mecliste AK Parti Grup Başkanvekilliği ve Grup Sözcülüğü yapıyorum" dedi.



'BU İLÇENİN EVLADIYIM'

"Torbalı'da neden bu kadar seviliyorsunuz?" sorusunu da cevaplandıran Çağlar, şunları söyledi: "Ben bu ilçenin evladıyım. Olaylara Torbalı odaklı bakıyorum. Bugüne kadar hiç kimseye siyasi görüş açısından bakmadım. Hiçbir parti üyesiyle sorunum olmadı. Onların da beni sevdiğini biliyorum. CHP'li hiçbir meclis üyesiyle de sorunum yok. Rahmetli Başkan İsmail Uygur ile de olmadı. Ben vefalı olmaya çalışıyorum. Kimseyi ayırt etmedim. İnsanlar uğraştığımı görüyorlar."



'YETER Kİ ADALET OLSUN'

Hiçbir zaman koltuk meraklısı olmadığını vurgulayan Çağlar, seçimde AK Parti'nin aday çıkarmalarıyla ilgili CHP'den gelen "Etik değil" yorumlarına cevap verdi. Uygur'un hastalığında seçimle ilgili tek kelime etmediklerini ifade eden Çağlar, şöyle devam etti: "Başkan rahmetli olmadan önce asıl bunu konuşanlar kendileridir. Rahmetli daha hastanedeyken, bizim meclis üyelerimizi arayıp matematik hesabına girdiler. 'Biz CHP içinde bölünme var, şununla pazarlık yapalım' diye bir şey istemedik ki. Madem rahmetlinin hatırasına saygı duyuyorlar, o zaman çıkar, 'Adayımız bu ve 19 meclis üyemiz de arkasında'. Biz de 12 kişiyiz derdik. Seçim sonucunda da çıkar kendilerini tebrik ederdik. Ancak kendileri son güne kadar aday belirleyemediler. Biz kazanıp kazanmama derdinde değiliz. Biz ortaya bir duruş koyuyoruz."

Erhan GÜLENÇ