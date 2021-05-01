En enfest pazarlık!

Pandeminin vurduğu İzmir esnafına, ihaleleri başka şehirlere veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de darbe geliyor. Yılbaşında Konak Meydanı'ndaki ses ve ışık gösterisi ile video mapping gösterisi işini İzmir'de iş bekleyen firmalar dururken Ankaralı Enfest Organizasyon firmasına toplam 600 bin lira bedelle veren Büyükşehir Belediyesi, Ankaralı firmaya pazarlıkla bir iş daha verdi. Büyükşehir Belediyesi, en son 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen uluslararası çevrimiçi etkinlik organizasyonu işini de Enfest Organizasyon'a verdi. Ankaralı firma, bu iş için de Büyükşehir'den 398 bin lira alarak yılbaşından bu yana Büyükşehir'den aldığı işlerin toplamını 1 milyon liraya çıkardı.



TANITIM FİLMİ İSTANBUL'A

Soyer, geçtiğimiz günlerdeki Maraton İzmir organizasyon için de yine İzmirli firmaların tepkisini çeken bir icraata imza attı. Maraton İzmir yarışmasının tanıtımı için kısa film çekimi ve prodüksüyon hizmeti alımı işi de İstanbullu Seagull Crow and Partners Fikir Geliştirme şirketine yine 'pazarlık' usulü ile verildi. İzmir veya Türkiye'de kaç kişinin gördüğü merak edilen film için bu firmaya 230 bin lira ödendi. Yeni Asır, tanıtım, organizasyon ve prodüksiyon sektöründe faaliyet gösteren İzmirli esnaf ile görüştü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen uluslararası çevrimiçi etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılmıştı.



'CANSUYU OLABİLİRDİ'

Bu işleri İzmir'de yapan onlarca firma olduğunu belirten şirket temsilcileri, "Oysa Başkan Tunç Soyer, bu işleri İzmirli firmaların yer aldığı konsorsiyumlara verip esnafa cansuyu olabilirdi ancak o tercihini hep İstanbul ve Ankaralı firmalardan yana yapıyor. Biz çok daha düşük bir fiyata bu hizmetleri yapabilirdik" diye konuştu.



Ankaralı Enfest firması, son iş için de Büyükşehir'den 398 bin lira alarak yılbaşından bu yana Büyükşehir'den aldığı işlerin toplamını 1 milyon liraya çıkardı.

BÖYLE Mİ EL UZATIYORSUN?

Soyer, diğer yandan İzmirlilere karşı duygusal mesajlar vermeyi sürdürüyor. En son İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) Toplantısı'na katılan Soyer, tam kapanma sürecinde mağduriyete uğrayacak toplum kesimlerine dikkat çekerek, "Şimdi yine dayanışma, birbirimize sahip çıkma, İzmir'de bu süreçlerden en olumsuz etkilenenlere el uzatma vakti" dedi. Ancak Soyer'in söz konusu ihaleleri İzmirli değil, başka kentlerin şirketlerine vermesi göz önüne alındığında "Bu nasıl el uzatma?" sorusu gündeme geldi.

Erhan GÜLENÇ