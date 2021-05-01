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’de haraç vermeyen iş yerlerine ateş şahıs yakalandı!

ilçesinde kendisine haraç vermek istemeyen 2 iş yerine pompalı tüfekle ateş açarak kayıplara karışan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru ve bekçiler tarafından yakalandı.

İzmir’de haraç vermeyen iş yerlerine ateş şahıs yakalandı!
DHA

01.05.2021, 09:13

Son dakika... İzmir'de hareketli gece. İddiaya göre, 29 Nisan Perşembe günü Tepekule ve Cengizhan Mahallesi'ndeki iki farklı fırına giderek haraç istediği ileri sürülen S.Y. (21), istediğini alamayınca iş yerlerine pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olayın ardından kayıplara karışan S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru ve 2 bekçi izinli günlerinde, yolda yürüyen S.Y.'yi gördü. Kasten yaralama, iş yerine silahlı saldırı ve mala zarar verme suçlarından aranan S.Y., polis ekiplerinin harekete geçmesi ve yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan S.Y., sivil araçla polis merkezine teslim edildi.

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