Edinilen bilgiye göre yangın, Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Sanayi Caddesi mevkiinde bulunan bir hayvan çiftliğinde çıktı.
İddialara göre, çiftlikte çalışan işçilerin demir malzemeleri kestiği esnada etrafa saçılan kıvılcımlar saman dolu depoya sıçradı. Bu sırada samanlar birden alev aldı.İzmir’deki hayvan çiftliğinde korkutan yangın
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle bölgeye gelen ekipler hemen yangına müdahale etti.
Yangın, güçlükle kontrol altına alınırken, çiftliğin samanlık olarak kullanılan bölümü tamamen yandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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