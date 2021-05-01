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Haberler İzmir İzmir’deki hayvan çiftliğinde korkutan yangın

’deki hayvan çiftliğinde korkutan

'in ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan korku dolu anlar yaşattı. Yangın çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir’deki hayvan çiftliğinde korkutan yangın
İHA

01.05.2021, 19:07 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021, 19:24

Edinilen bilgiye göre yangın, Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Sanayi Caddesi mevkiinde bulunan bir hayvan çiftliğinde çıktı.

İddialara göre, çiftlikte çalışan işçilerin demir malzemeleri kestiği esnada etrafa saçılan kıvılcımlar saman dolu depoya sıçradı. Bu sırada samanlar birden alev aldı.

İzmir’deki hayvan çiftliğinde korkutan yangın

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle bölgeye gelen ekipler hemen yangına müdahale etti.

Yangın, güçlükle kontrol altına alınırken, çiftliğin samanlık olarak kullanılan bölümü tamamen yandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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