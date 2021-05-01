Kısıtlama değil tam kısılma!

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma önceki gün başladı. Yasağın ilk iş gününde İzmir'de toplu taşımada insan yoğunluğu oluştu. Kısıtlamadan muaf olan farklı sektörlerden binlerce çalışan her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde yola koyulurken, İstanbul'da aksama yaşanmaması için ek seferler konuldu. İzmir'de ise toplu ulaşımdan sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi'nin önlem almaması yine İzmirlileri mağdur etti.

SİNYALİZASYON DA ÇALIŞMIYOR

Tam kapanma koşulları günler öncesinden bilinmesine rağmen bazı hatların iptal edilmesi, normal günlere göre sefer sayılarının azlığı ve sefer saatleri arasındaki uzun süre farkları toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşları mağdur etti. Metro ve İZBAN istasyonlarında trenin gelmesine kaç dakika kaldığını gösteren sinyalizasyon sisteminin de doğru bilgi vermemesi vatandaşın tepkisini artırdı. Bazı yerlerde sefere 1-2 dakika olduğu gösterilmesine rağmen trenlerin 15-20 dakika sonra gelmesi vatandaşı isyan ettirdi.

NORMALDEN DAHA KALABALIK

Sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiren vatandaşlar, özellikle sabah saatlerinde İzmir Metrosu'na bindiklerinde metronun normalden daha kalabalık olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne öfkelerini dile getirdi. Vatandaşlar, acilen İstanbul'daki gibi önlemler alınmasını istedi. Kısıtlamanın ilk gününde güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen bazı vatandaşlar ise hava almak için parklara ve bahçelere akın etti.



'VIRÜSÜ YAYMA PESİNDE MİSİNİZ?'

AYSEGUL TOSUN: Kapanmada muaf insan sayısı bu kadar fazlayken metronun bu kadar uzun aralıklarla gelmesi. Biz yine sıkış tepiş gidiyoruz İzmir Metro A.Ş.

BLOSSOM: "Kısıtlama var diye seyrek otobüs metro geliyor ama nafile sürtünme yoluyla akraba nasıl olunur onu keşfettik resmen. Bu yasakta Covid olmazsak hiç olmayız...

SNSZHYTNAQ: İzmir metrosu bu sabah resmen batırdınız. İdareciler bugün Cuma işgünü unuttunuz galiba. Arada ekranlara bakın da kalabalığı görün. 15 dakikada 1 sefer nedir ya? Virüs yayma peşinde misiniz bilelim...

HACER: Umarım bu sabah yaşanan rezaletten sonra şu 15 dk kararınızı tekrar düşünürsünüz.

Sosyal mesafeyi bizim korumamız lazım, metro ve otobüs seferlerinin değil

ASLANXALP: 42 maddelik muaf listesi varken, bankalar, noterler vs. açıkken metro sefer aralığını 15 dk. yapmak için çok düşündünüz sanırım.

NURİ GÜMÜŞ: Balık istifi işe geldik, 3 dakika olan sefer sıklığını 5 kat azaltarak 15 dakikaya çıkarmanızı anlamak mümkün değil. Keşke normal sıklıkta devam etseydiniz...

İLHAMİİ: Sabah 7 ile 9 arasında dışarı çıkan insanların yüzde 90'ı işe gidiyor zaten. Hangi akla mantıkla 15 dakikaya çıkardınız sefer süresini?

Normalden daha kalabalık metro!..





SAHİLLER SESSİZ KALDI

İzmir'de toplu taşımada sıkıntı yaşanırken, kıyı kesimlerinde ise sessizlik hakimdi. İzmir'in sahillerindeki park ve dinlenme alanları boş kaldı.

Ercan AKGÜN