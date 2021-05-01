Öykü Arin’in umudu ilik savasından da galip çıkmak

İzmir'de 3 yıl önce lösemiye yakalanan ve yüzde 100 uyumlu donör bulunamadığı için babasından yarı uyumlu nakil gerçekleştirilen Öykü Arin'in iyileşme mücadelesi sürüyor. Anne Eylem Şen Yazıcı, "Doktorlar bize '5 yıl sonra Öykü Arin için tamamen iyileşti diyebileceğiz' demişti. Dolayısıyla hem ilik savaşının devam etme ihtimali hem de hastalığın geri gelme ihtimali nedeniyle yeniden nakil riski var" dedi. Şu sıralar ailesi ile İzmir'de olan Öykü Arin, mayıs ayında yeniden Antalya'da kontrole girecek. Kullandığı ilik savaşını engelleyen ilaçlardan biri kesildiğinde savaş tekrar meydana gelirse, başka bir işlem daha uygulanacak. Yazıcı, "Sadece Öykü Arin için kampanya yürütmüyoruz. Amacımız tüm hastalar için daha fazla donöre ulaşmak" dedi.

YANAK İÇİ YÖNTEMİ

YAZICI, "Kızılay'a üç tüp kan vermek dışında, donör olmanın bir yolu daha var. Pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika'da eve gelen kit sayesinde, kulak çubuğuna benzer objeyle yanak içinden sürüntü alıp kargo ile kök hücre merkezine yolluyorsunuz. Türkiye'de bu teknoloji var. Pandemi döneminde bu sayede çok sayıda donöre ulaşılabilir. Binlerce çocuk ve yetişkin donörünü bekliyor. Donörlerinin olması, bu insanların hayata tutunması demek" diye konuştu.