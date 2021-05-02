Aranan zanlı, izinli polisten kaçamadı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde kendisine haraç vermek istemeyen 2 iş yerine pompalı tüfekle ateş açarak kayıplara karışan şüpheli, izindeki polis memuru ve bekçiler tarafından yakalandı. İddiaya göre, 29 Nisan Perşembe günü Tepekule ve Cengizhan Mahallesi'ndeki iki farklı fırına giderek haraç istediği ileri sürülen S.Y. (21), istediğini alamayınca iş yerlerine pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişiyi yaraladı. Olayın ardından kayıplara karışan S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir gün sonra Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru ve 2 bekçi izinli günlerinde, yolda yürüyen S.Y.'yi görünce emir beklemeksizin harekete geçti. Yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanan zanlı, sivil araçla polis merkezine teslim edildi.

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