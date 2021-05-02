Olay, dün akşam saatlerinde Kocakapı Mahallesi Aziziye Mülkiyeliler Parkı'nda meydana geldi. Park içerisinde Ahmet Çidem'in (69) hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince şahıs, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çidem, yaşamını yitirdi.
Öte yandan, Ahmet Çidem'in sahte içki tükettiği öne sürülürken, şüpheli ölümle ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
İzmir'de şüpheli ölüm! Parkta cansız bedeni bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.