Kick boks hocası koronaya yenildi

İZMİRLİ kick boks antrenörü, 47 yaşındaki İbrahim Macun korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Aynı zamanda Buca Belediyesi çalışanı olan Macun, iki haftadır Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. İbrahim Macun'ın vefatı, sevenlerini üzüntüye boğarken Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç acı olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıç, paylaşımında "Mesai arkadaşımız, antrenör İbrahim Macun'u Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" ifadesini kullandı. Evli ve 2 çocuk babası antrenör, kariyeri boyunca çok sayıda sporcu yetiştirmişti.

■ FATİH ŞENDİL