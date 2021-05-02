Sendikalardan CHP'li Arda'ya sitem

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) İzmir Şube Başkanı Hanefi Ertuğrul Çolak, kamu çalışanlarının Sosyal Denge Tazminatı'nı düşüren Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'ya sitem etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Gaziemir Belediyesi kamu emekçilerinin buruk ve hüzünlü olduğunu dile getiren Çolak, "1 Mayıs'ta sözde sloganlarla, sanal söylemlerle değil somut eylemlerde emeğe saygı duyulmasını istiyoruz" dedi. Gaziemir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Arda, geçen yıl belediye bünyesindeki memurlara törenle verdiği sosyal denge tazminatını Sayıştay raporunu bahane edip geri almış, tazminat rakamı 1100 liraya düşürülmüştü.

■ METİN BURMALI