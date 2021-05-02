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Haberler İzmir Torbalı seçiminde ikinci istifa şoku

seçiminde ikinci istifa şoku

İZMİR 'da gerçekleşen belediye başkanlık seçiminde 'nin meclis üyelerine oylarının fotoğraflarını çekmeleri yönünde baskı yapılmasına tepkiler sürerken önemli bir gelişme yaşandı.

Torbalı seçiminde ikinci istifa şoku

2.5.2021

CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Akbıyık'ın tartışmalı seçime itiraz ederek partisinden istifa edip AK Parti'ye geçmesinin ardından şimdi de Deva Partili Belediye Meclis üyesi İlknur Demirtaş daha önce üyesi olduğu AK Parti'ye geri döndü. Demirtaş'ın parti rozetini AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya taktı. Törene Mustafa Akbıyık, AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar da katıldı.

Başkan Uygur'un vefatının ardından gerçekleşen seçim sürecinin vicdanları yaraladığını söyleyen Demirtaş, "Yaşanan kimlikli-fotoğraf hadisesi, meclisin kurumsal yapısına büyük zarar vermiş, meclisimizin temsil ettiği değerlere yakışmamıştır. Birbirine güvenmeyen siyasetçilerin topluma vereceği bir şey yoktur. Bu olayın başlıca sorumlusu CHP'den, ittifak ortağı İYİ Parti'den ve ne yazık ki mensubu olduğum Deva Partisi'nden yanlışa karşı bir ses yükselmemesi hayret verici. Torbalı Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen bu seçim usulsüz olmuştur. Demokrasinin katledildiği seçimin yenileneceğine inanıyor, Belediye Meclis Üyelerimizin hür iradelerinin ortaya konulduğu bir seçim neticesinde Sayın Özgür Erman Çağlar'ın başkan olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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