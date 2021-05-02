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Haberler İzmir Ulaşım araçlarına virüs kalkanı

Ulaşım araçlarına virüs kalkanı

Ulaşım araçlarına virüs kalkanı

2.5.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında otobüs, taksi ve dolmuşlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 27 ayrı ekip, 400 personelle yürütülen çalışmalarda otobüsler hem sefere çıkmadan hem de gün içinde olmak üzere en az iki kez dezenfekte edilirken, taksi ve dolmuş duraklarında günlük dezenfeksiyon işlemi kesintisiz devam ediyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da, "Bu uygulama hem taksi şoförlerimizin hem de taksi kullanan yurttaşlarımızın sağlığı için çok değerli" dedi.
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