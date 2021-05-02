Vefa grupları görev başında

İZMİR'DE 2020 yılının mart ayından bu yana görev yapan Vefa Sosyal Destek Grupları, şimdiye kadar 162 bin 763 kişiye ulaştı. Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla görev yapmaya başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sürdürüyor. Vatandaşların taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi telefonları aracılığıyla alan merkez, istekleri kaymakamlıklar bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'na iletiyor.

Görevli Leyla Altındağ, "Kapanma sürecinde de vatandaşımızın kendini yalnız hissetmemesi için görevimizin başındayız" derken, 86 yaşındaki Sabriye Sever duygularını şöyle dile getirdi: "Ekipler gıda desteği dışında benim faturalarımı da yatırıyor. Ben bu süreçte hiç yalnızlık hissetmedim. Destekleri için devlet büyüklerimize teşekkür ederim."