60 yıllık çamları katlettiler

BUCA Kaynaklar bölgesinde 16 bin dönüm alana 32 yıl önce bir bağ evi yapan Cahit Akgündüz (72), yeni kadastro çalışmasının ardından sınırların tartışmalı hale geldiğini öne sürüp, alanda parseli bulunan bir müteahhidin 3'ü 60 yıllık 12 çam ağacı ile 16 zeytin ağacını kestiğini ileri sürdü. Bölgede doğa katliamı yaşandığını söyleyen Akgündüz, Avukat Suat Çelebi aracılığıyla savcılığa konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

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