600 keçi ormanın içinde susuz kaldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Hafriyat Toprağı Sahası yetkilileri hayvanların bakıldığı alana giden yolu dikenli tellerle çevirerek, baba ve oğulun yem ve su götürmesine izin vermedi.

İKİ OĞLAK ÖLDÜ

SUSUZ kalan keçi ve oğlakların susuzluğa bağlı akciğer rahatsızlığından kaynaklı ağızlarında yaralar çıkmaya başlarken, iki oğlak aynı rahatsızlık nedeniyle öldü. Tesisin yetkilileri tarafından, "kamu malına zarar" suçlamasıyla şikayet edildiklerini öğrenen baba ve oğul, verdikleri ifadenin ardından, ağıla gitti. Orman Müdürlüğü'nden dilekçe almasına rağmen hayvanlarına su ve yem götürmesine izin verilmediğini iddia eden baba ve oğul, susuz kalan hayvanların bir kısmının da su bulmak için ormanda kaybolduğunu söyledi. ÇAĞRILAN veteriner hekim de raporunda, "Muayenede keçilerde susuzluk ve buna bağlı dehidrasyon tespit edilmiştir. Ağızlarında yara şekillendiği ve akciğer pneumonia tespit edildi" ifadelerine yer verdi.





MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

FATİH Sevin, "Toprak döküm sahası oluşturulmadan önce de burada yol vardı. Ben zaten burada yolun varolduğu için hayvancılık yapabiliyorum çünkü yol ve su bizim için herşey demek. Resmi prosedüre uygun olarak hayvancılık yapmasak burada barınamayız" dedi ve ekledi: "Yılmadan mücadelemize devam edeceğiz."

Mert ALPDÜNDAR