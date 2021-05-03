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Haberler İzmir Bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

İzmir'in ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir süredir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
İHA

03.05.2021, 23:31

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi 725. Sokak'taki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre kendisinden bir süre haber alınamayan Altan Eser'in (56) hayatından endişe eden ev sahibi, Eser'in tek başına yaşadığı müstakil evin kapısını açtı.

Altan Eser'in yerde hareketsiz yattığını gören ev sahibi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Maliyeden emekli olduğu öğrenilen Eser'in cansız bedeni, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Belediye tabibinin yaptığı incelemede ölümün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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