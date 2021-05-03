Eşekli gezici kütüphane

ÇAMELİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye'de 1943 yıllarındaki eşekli kütüphaneci olarak bilinen Mustafa Güzelgöz'den esinlenerek pandemi nedeniyle kütüphaneye erişimi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan çocuk ve yetişkinleri kitaplarla buluşturuyor.

ÇOCUKLAR İLGİ GÖSTERDİ

SALGIN döneminde insanların kitaplardan uzak kalmamasını önlemek amacıyla çalışma yürüttüklerini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 4 gün boyunca 4 farklı mahallede 220 kitabın yaklaşık 500 kişiye ulaşımını sağladıklarını belirtti. Kütüphaneden faydalanan kırsal mahallelerdeki çocuklar ise, kitap okumayı çok sevdiğini gezici kütüphanenin farklı ama çok güzel olduğunu anlatarak, 17 günlük kapanma sürecince ve sonrasında da devam etmelerini istedi.

SEBAHATTİN ALP