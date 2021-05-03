Hizmet yapmadıkları gibi zarar veriyorlar

İZMİR'İN Karabağlar ilçesi Araphasan Mahallesi 260 sokakta bulunan apartmanın önündeki kaldırımlar kaldırıldıktan sonra ekipler tarafından su borusunun patlatılması ve yapılmaması tepkiye neden oldu. Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaptıkları halde sonuç alamadıklarını belirten apartman sakinleri, acilen bir çözüm istediklerini belirtti.