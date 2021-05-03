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Haberler İzmir İki çocuk, sokak kedisini bayıltana kadar dövdü!

İki çocuk, sokak kedisini bayıltana kadar dövdü!

'in ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir vahşet yaşandı. İki çocuk, bir kafeteryanın kapısı açık bırakılan cam balkon kısmına sığınan sokak kedisini bayılana kadar dövdü.

İki çocuk, sokak kedisini bayıltana kadar dövdü!

3.5.2021

O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hatay semtinde kafeterya işleten Gökben Kırdı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmesinin cam balkon olan bölümünün kapısını sokak kedilerinin barınabilmesi için aralık bırakıp, içine mama ve bir de kedi yatağı koydu. Kırdı'nın aralık bıraktığı kapıdan 29 Nisan gecesi içeri giren iki çocuk, sokak kedisine bir kütük ile vurup, tekmeleyerek işkence yaptı. Kedi bayılırken, 2 çocuk kaçtı.

TEDAVİSİNİ YAPTIRDI
Kırdı, ertesi gün iş yerini kontrole geldiğinde içeride baygın bir kedi buldu. Kamera kayıtlarında kediye işkence yaptığını fark etti, hemen kedinin tedavisini yaptı. Kırdı, "Onların ağızları ve dilleri yok ama ben sesiz kalmayacağım" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

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