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Haberler İzmir İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

'in ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi
AA

03.05.2021, 23:26

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ve Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

İlçe girişinde denetim noktası oluşturan ekipler, durdurduğu bir araçta yaptığı aramada kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ve bu silaha ait 11 fişek ile 138 adet sentetik ecza ve 28 gram metamfetamin ele geçirdi, Y.U. (36) ve E.K. (26) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Y.U. tutuklandı.

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