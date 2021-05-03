İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında araçları durdurarak, sürücülerin ve yolcuların muafiyet belgelerini kontrol etti.
Belgesi bulunmayanlara cezai işlem uygulandı.
Kentte 5 bin polisin katıldığı denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.
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