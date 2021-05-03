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Haberler İzmir İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler artırıldı. Kentte 5 bin polisin katıldığı denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor
AA

03.05.2021, 18:59

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında araçları durdurarak, sürücülerin ve yolcuların muafiyet belgelerini kontrol etti.

Belgesi bulunmayanlara cezai işlem uygulandı.

Kentte 5 bin polisin katıldığı denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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