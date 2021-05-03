İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde 11 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 129 bin 830 doldurulmuş makaron, 244 bin 400 makaron, 687 kilo tütün, 127 adet muhtelif emtia, 27 tarihi eser, 59 şişe sahte içki içki ele geçirildi.
Ekiplerce ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 48 bin 680 lira belirtildi. Operasyonlar kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.
İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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