Haberler İzmir İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 6 milyon 48 bin 680 lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

03.05.2021, 21:50 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021, 21:51