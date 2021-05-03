  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 6 milyon 48 bin 680 lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

03.05.2021, 21:50 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021, 21:51

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde 11 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 129 bin 830 doldurulmuş makaron, 244 bin 400 makaron, 687 kilo tütün, 127 adet muhtelif emtia, 27 tarihi eser, 59 şişe sahte içki içki ele geçirildi.

Ekiplerce ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 48 bin 680 lira belirtildi. Operasyonlar kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.