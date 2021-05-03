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İzmir'deki TikTok skandalında yeni gelişme! Gözetim altına alındılar

İzmir'deki olay tüm Türkiye'nin gündemindeydi. Sosyal medyada takipçi kazanmak için yolda rastgele karşılaştıkları iki kızı öldüresiye döven saldırgan kızlar, kavga anını da erkek arkadaşlarına kaydettirip kendi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Skandalda yeni bir gelişme yaşandı. Görüntülerini paylaşmak için iki kızı darbettikleri öne sürülen iki çocuk gözetim altına alındı.

AA 03.05.2021, 13:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021, 13:56