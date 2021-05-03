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Haberler İzmir Karşıyaka'da çınar ağaçlarının sökülmesine tepki

Karşıyaka'da çınar ağaçlarının sökülmesine tepki

Karşıyaka'da çınar ağaçlarının sökülmesine tepki

3.5.2021

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde, park yapılacak arazideki bazı çınar ağaçlarının sökülmesi tepki çekti. Bölge sakinlerinden, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fahrettin Macit, sökülen ağaçların nereye dikilirse dikilsin mevsim nedeniyle tutmayacağını ayrıca iş makinelerinin sökülmeyen diğer ağaçlarda da zarara yol açtığını söyledi. Prof. Dr. Macit, yapılanın yanlış olduğunu gerekirse suç duyurusunda bulunacağını, bir an önce söküm çalışmalarının durdurulması gerektiğini belirtti.

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