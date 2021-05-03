İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde, park yapılacak arazideki bazı çınar ağaçlarının sökülmesi tepki çekti. Bölge sakinlerinden, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fahrettin Macit, sökülen ağaçların nereye dikilirse dikilsin mevsim nedeniyle tutmayacağını ayrıca iş makinelerinin sökülmeyen diğer ağaçlarda da zarara yol açtığını söyledi. Prof. Dr. Macit, yapılanın yanlış olduğunu gerekirse suç duyurusunda bulunacağını, bir an önce söküm çalışmalarının durdurulması gerektiğini belirtti.
Karşıyaka'da çınar ağaçlarının sökülmesine tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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