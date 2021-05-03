Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, geçtiğimiz haftalarda korona virüsüne yakalanmıştı. Yoğun bakıma kaldırılan ve durumu ağırlaşan Coşkun'dan acı haber geldi. Belediye Başkan Yardımcısının vefatı, sevenlerini üzüntüye boğdu.
63 yaşındaki Ramazan Coşkun, evli ve 2 çocuk babasıydı. Coşkun, 3 Temmuz 2020 tarihinde Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.
63 yaşındaki Ramazan Coşkun, evli ve 2 çocuk babasıydı. Coşkun, 3 Temmuz 2020 tarihinde Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.
Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı korona virüsüne yenik düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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