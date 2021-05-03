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Haberler İzmir Silahlı saldırgan serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta vuruldu

Silahlı saldırgan serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta vuruldu

'in ilçesinde, iki gün önce 2 farklı iş yerine iddiaya göre kendisine haraç vermedikleri gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açan ve bir kişinin yaralanmasına neden olan S.Y., serbest kaldıktan bir gün sonra sokak artasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Silahlı saldırgan serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta vuruldu
DHA

03.05.2021, 08:30

Olay, saat 22.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1620/12 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen kimliği belirsiz saldırganın tabanca ile ateş açması sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.Y.'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tabanca ile ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SERBEST KALDIKTAN BİR GÜN SONRA VURULDU
Öte yandan, olayda tabanca ile vurulan S.Y.'nin iddiaya göre, 29 Nisan Perşembe günü Tepekule ve Cengizhan Mahallesi'ndeki iki farklı fırına haraç vermedikleri gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açtığı ve 1 kişiyi yaraladığı öğrenildi. İş yerlerine saldırı yaptıktan sonra kayıplara karışan S.Y., 30 Nisan Cuma günü Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ancak olay sırasında izinli olduğu öğrenilen bir polis memuru ve 2 bekçi tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.Y.'nin 1 Mayıs'ta adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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