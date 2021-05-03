TikTokçu şehir magandaları

İzmir'in Konak ilçesinde 17 günlük tam kapanma öncesinde uzun zamandır görmediği lise arkadaşı Hilal K. (14) ile parkta oturan İrem Naz E.'nin (14) yanına gelen iki kız 'Ne bakıyorsunuz' diyerek kızlara saldırdı.



YERDE SÜRÜKLEDİLER

İsimlerinin Belgin ile Asya olduğu öğrenilen saldırganlar, saçlarından tutup yerde sürükledikleri küçük kızları darp ederken, yanlarındaki erkek arkadaşları da o anları cep telefonları ile kaydetti. Darp edilen genç kızların aileleri ise, "Kızlarımız tiktokçuların kurbanı oldu. Bu iki saldırgan sosyal medya hesaplarından takipçi kazanıp, fenomen olmak için rastgele insanlara saldırıp o anları da kameraya alıyormuş.

Karşı taraf 'Bulaşmak için insan arıyorduk, size bulaştık' diye kızlarımıza özür mesajı attı ancak biz şikayetçiyiz" diye konuştu.



ACIMASIZCA KAFASINA YUMRUK ATTI

Çekilen görüntülerde Belgin isimli kişinin İrem Naz E.'yi saçlarından tutup yere düşürdüğü, başını beton zemine çarpan talihsiz kıza ardından defalarca yumruk attığı görülüyor. Bu sırada Hilal K.'ya saldıran Asya isimli genç kızın ise, saçlarından tutup birkaç metre yerde sürüklediği Hilal K.'nın yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine tekme ve yumruk attığı kaydedildi.



ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olay geçen 28 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki Demokrasi Meydanı içindeki Mithatpaşa Parkı'nda meydana geldi. Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki Hilal K. ile İrem Naz E, pandemi nedeni ile 17 günlük tam kapanma öncesi görüşüp, sohbet etmek için parkta buluştu. Sohbet ettikleri sırada aniden yanlarına gelen ve isimlerinin Belgin ile Asya olduğu öğrenilen iki kız 'Ne bakıyorsunuz' diyerek Hilal K. ile İrem Naz E.'ye saldırdı. Saldırganlarla aynı grupta olduğu iddia edilen erkekler de bu anları cep telefonları kamerası ile kaydedip, daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaştı. Olaydan sonra İrem Naz E.'nin babası Osman E. ile Hilal K.'nın babası Süleyman K. Hatay Polis Merkezi'ne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.





'VURMA' DEDİM, DİNLEMEDİ

Dehşet anlarını anlatan İrem Naz E, "Önce Belgin denen kişi saldırdı. Saçlarımdan tuttu, beni yere düşürdü. Başımı defalarca betona vurdu. Çevredekilere 'Yardım edin' diye bağırdık ama kimse gelmedi. Gözüm karardı, o an öleceğimi sandım. Bu sırada arkadaşları da bizi cep telefonu ile çekiyordu" diye konuştu.

Hilal K. ise, "Asya da beni yere düşürdükten sonra saçlarımdan tutup yerde sürükledi. Sonra yüzüme defalarca yumruk atıp, tekmeledi. 'Vurma. Ben şeker hastasıyım' dedim ama dinlemedi.

Savunmasızdık, çevredeki kimse yardım etmedi" dedi.





YA KIZLARIMIZ ÖLSEYDİ?

DOKUZ Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi olan kızlarının vücudunda darptan dolayı morluklar ve doku zedelenmeleri olduğunu anlatan baba Osman E, "Çevreden öğrendiğim kadarıyla bu kızlar sürekli tiktok için, insanlara bulaşıyorlarmış. Kızlarımızın darp görüntülerini sosyal medyadan bulduk ama sonra kaldırmışlar. Bunlar resmen şehir eşkıyası. Ya kızlarımız ölseydi? Biz yandık, başka aileler yanmasın" diye konuştu. Baba Süleyman K. ise, "Kızların psikoloji bozuldu. Videoyu sonradan gördüm, şoka girdim, az daha kızlarımızı öldürüyorlarmış. İnşallah bu şehir eşkıyaları hak ettikleri cezayı alır" dedi.

Metin BURMALI